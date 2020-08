Kringloopwinkel doneert 1000 euro aan hospice De Cirkel in Papendrecht

PAPENDRECHT/SLIEDRECHT • Uit handen van vrijwilliger Bartha Visser van de Kringloopwinkel Sliedrecht kreeg bestuurslid Nico van der Veen van de Stichting vrienden van hospice De Cirkel in Papendrecht een cheque van 1000 euro uitgereikt als bijdrage voor het nieuwe hospice voor de Alblasserwaard, dat momenteel in aanbouw is in Papendrecht.

“We zijn heel blij met deze gift. Het is voor iedereen een anders dan andere tijd. Onze sponsorinkomsten lopen minder hard dan gehoopt en dat maakt dit gebaar extra bijzonder,” aldus Nico van der Veen. Namens het bestuur en de stichting vrienden van hospice De Cirkel heeft hij alle medewerkers van de Kringloopwinkel en ook alle mensen die hun spullen brengen en anderen die deze weer kopen hartelijk bedankt.

Cirkel van het leven

Waar de Kringloopwinkel staat voor de kringloop van huisraad en kleding staat het hospice voor de cirkel van het leven. “We hebben allebei een maatschappelijke doelstelling en dat maakt onze verbinding, in combinatie met het feit dat de Kringloopwinkel in onze nieuwe regio is gevestigd, extra mooi.”

De bouw van het nieuwe hospice verloopt voorspoedig. Naar verwachting wordt het in oktober opgeleverd en kunnen in november de eerste bewoners worden verwelkomd. Het bestuur en de Stichting vrienden van hospice De Cirkel zijn blij met het vlotte verloop van de bouw. Hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard krijgt zes bewonerskamers.

In totaal biedt De Cirkel dus straks tien hospiceplekken in de regio’s Alblasserwaard en Zwijndrechtse Waard. Inmiddels draaien de eerste nieuwe vrijwilligers voor de Papendrechtse locatie al mee in het hospice in Hendrik-Ido-Ambacht om zo praktijkervaring op te doen. De opleidingen starten binnenkort. Uiteraard met strikte inachtneming van de coronamaatregelen. Alle betrokkenen bij hospice De Cirkel kijken ernaar uit om deel uit te gaan maken van de gemeenschap in de Alblasserwaard.

Voor meer informatie over hospice De Cirkel: secretariaat@hospicedecirkel.nl.

Hospice De Cirkel

Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. Ze krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden en ze kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. In totaal zijn zo’n 80 vrijwilligers opgeleid en VPTZ-gecertificeerd.

Hospice De Cirkel staat voor geborgenheid. Het biedt niet alleen de terminale patiënten een veilige en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook hun naasten. De Cirkel is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of geloof, en heeft een breed draagvlak in de samenleving van de Zwijndrechtse Waard. Door verschillende bedrijven, kerken, verenigingen, particulieren, gemeenten en serviceclubs zijn en worden fondsen bijeengebracht. Inmiddels is de bouw in volle gang van een tweede hospice De Cirkel in Papendrecht dat zich richt op het westelijke gedeelte van de Alblasserwaard. Voor meer informatie: www.hospicedecirkel.nl.