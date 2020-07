Patiënten met ijzerstapelingsziekte kunnen voortaan kiezen voor aderlating aan huis

GORINCHEM • Als eerste ziekenhuis in Nederland biedt het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, onderdeel van Rivas Zorggroep, aderlatingen aan huis aan patiënten met ijzerstapelingsziekte.

Deze zorg aan huis biedt patiënten veel gemak en tegelijk drukt het project zorgkosten en zorgt het voor minder druk op ziekenhuisbedden.

Verpleegkundige Jannie Westerlaken: "Voor patiënten is de winst heel groot. Wij komen aan huis, of op je werk –tijdens kantooruren of daarbuiten – de behandeling met aderlating moet het dagelijks leven zo min mogelijk beperken."

IJzerstapelingsziekte en aderlatingen

Internist-hematoloog dr. Matthijs Eefting is samen met ambulant verpleegkundigen Jannie Westerlaken en Janneke Barth de drijvende kracht achter dit project. Hij legt uit wat ijzerstapelingsziekte is.

"Bij ijzerstapelingsziekte neemt het lichaam een teveel aan ijzer op uit de voeding. Dit ijzer stapelt vervolgens in verschillende organen en gewrichten. De organen, waaronder het hart en lever, kunnen hierdoor ernstig beschadigen. Onbehandelde ijzerstapelingsziekte kan zo tot gevaarlijke problemen voor de patiënt leiden. De behandeling is relatief eenvoudig, namelijk door middel van aderlatingen."

"Dit werkt als volgt: nieuwe rode bloedcellen hebben ijzer nodig om te kunnen functioneren. Als door een aderlating de hoeveelheid bloed afneemt, maakt het lichaam extra nieuwe bloedcellen aan. Die hebben op hun beurt weer ijzer nodig. En zo daalt de ijzervoorraad in het lichaam en dat voorkomt problemen bij de patiënt."

Thuis als het kan

De aderlatingen aan huis (of op de werkplek) worden verzorgd door het Ambulant Verpleegtechnisch Team (AVT) van Rivas Zorggroep. Jannie Westerlaken en Janneke Barth zijn verpleegkundigen in dit team.

Jannie: "Het motto van ons team is thuis wanneer het kan. Patiënten met ijzerstapelingsziekte komen doorgaans een aantal keer per jaar naar het ziekenhuis voor een aderlating. Ik dacht: dat moet anders kunnen. Een aderlating is een relatief simpele behandeling die niet noodzakelijk in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden. Vanuit de gedachte thuis wanneer het kan, ben ik gaan lobbyen om deze behandeling naar de thuissituatie te verplaatsen."

Janneke: "De voordelen voor de patiënt zijn vooral veel gemak en tijdswinst. Patiënten met ijzerstapelingsziekte staan vaak nog vol in het leven. Ieder ziekenhuisbezoek betekent dus vrij nemen van je werk, of oppas zoeken voor de kinderen. Wij komen nu aan huis of op het werk wanneer dat de patiënt schikt. We zijn tijdens en buiten kantooruren beschikbaar voor deze behandeling, die slechts enkele minuten hoeft te duren. Stel je voor hoeveel tijd dit scheelt in vergelijking met een ziekenhuisbezoek."

Rivas heeft ervoor gezorgd dat de verpleegkundigen een uitgebreide scholing hebben gevolgd om de aderlatingen veilig en kundig thuis uit te kunnen voeren.