Negende Arno Wallaard Memorial toertocht met ‘Retro prijs’

REGIO • Op zondag 27 september wordt de negende Arno Wallaard Memorial toertocht verreden, ditmaal met een ‘Retro prijs’ voor degenen die zich het meest origineel kan uitdossen.

Er zijn, net als vorig jaar, weer twee startlocaties; Eeterij Het Kleine Brughuis in Meerkerk en Café-restaurant De Krom in Oud-Alblas. Meedoen kan voor 30 kilometer, 60 kilometer of 100 kilometer.

Starten kan tussen 08.30 en 11.00 uur volgens de geldende voorschriften van het RIVM en in overleg met de vergunningverstrekker. Inschrijven kan vanaf eind augustus via de website, alleen vooraf digitaal inschrijven/betalen ivm de eerder genoemde regels rondom Covid-19.

Naast Marieke van der Veen zijn nu ook Petra de Jong en Karin van Leeuwen actief in de organisatie van de AWM toertocht. Petra de Jong komt uit de schaatswereld en Karin van Leeuwen is actief in de wielersport.

Samen met Marieke zorgen zij voor nieuwe input en dat resulteert gelijk in frisse ideeën zoals gezegd, het retro-tintje. Tevens zullen de traditionele plakstickers vervangen worden door duurzame bordjes zodat men de route duidelijk kunnen uitpijlen en iedereen weer veilig terugkeert na een gezellige fietstocht.

Deelnemers kunnen onderweg een te gekke foto maken en deze plaatsen op de Facebookpagina o.v.v. #awmtoertocht2020.

Een gedeelte van de opbrengst van de AWM toertocht gaat jaarlijks naar een goed doel. Dit jaar is gekozen voor Roparunteam 144 – Result Laboratorium (@roparunteam144), door Covid-19 is ook dit prachtige evenement afgeblazen maar ze gaan onverminderd door om zoveel mogelijk geld op te halen om terminale kankerpatiënten te steunen. Voor meer informatie en aanmelding: www.arnowallaardmemorial.nl/toertocht.