Cok Baars stopt na 15 jaar met transporten rijden voor MeHoRo

MEERKERK • Al 15 jaar plant en voert Cok Baars uit Lexmond transporten uit naar Roemenië en Hongarije voor de stichting MeHoRo.

Hij heeft 10 jaar in het bestuur gezeten en was daarnaast specialist in keukens, witgoed en het opknappen van fietsen.

Nu zijn chauffeurspas gaat verlopen stopt hij met het rijden. Vrijdag kwam hij thuis na zijn laatste rit voor de stichting en werd hij in het zonnetje gezet als dank voor zijn vele jaren inzet.

De Stichting MeHoRo is hem veel dank verschuldigd. Zelf ziet hij het als een christenplicht. Wij hebben opgemerkt dat hij het met veel liefde heeft gedaan.