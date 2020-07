Corona doet restaurant De Limonadefabriek de das om

STREEFKERK • De Limonadefabriek in Streefkerk is door de coronacrisis in de problemen geraakt.

Het drijvende restaurant in de rivier de Lek staat te koop, meldt de website van Missethoreca.nl.

Weinig reserves

De afgelopen jaren liep de Limonadefabriek klandizie mis als gevolg van de dijkverzwaring. Het bedrijf, dat ook over hotelkamers en een bistro beschikt, had daardoor weinig reserves meer. Na negentien jaar ziet Hermans zich gedwongen afscheid te nemen.

Geen reactie

Chef/eigenaar Erik Hermans liet Het Kontakt via e-mail weten dat hij (nog) niet wil reageren op de laatste ontwikkelingen.

Bib Gourmand

In zijn bio op Twitter vermeldt Hermans nog altijd: ‘born to cook’. Voor zijn gasten is het te hopen dat ze in de toekomst opnieuw van zijn kookkunsten kunnen genieten. Zijn restaurant werd bekroond met een Bib Gourmand (ook wel een 'halve Michelinster' genoemd) en kreeg lovende recensies in culinaire bladen.