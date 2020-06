Theo Jaspers wint fotowedstrijd bij Fotoclub Molenwaard

REGIO • Fotoclub Molenwaard is bezig met een inhaalslag bezig voor wat betreft de foto van de maand. Bijgaand de foto van de maand mei.

Het thema voor deze maand was ‘kikkerperspectief’. De foto is gemaakt door Theo Jaspers en het is een 4mm grote nympf van een sprinkhaan op een verkleurd tulpenblad.