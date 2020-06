Gorcums Hippiefestival gaat online

GORINCHEM • Het Gorcums Hippiefestival gaat van 3 tot 5 juli een bijzondere online editie krijgen, nu de live versie niet door kan gaan.

Alle plannen lagen er al voor de veertiende editie, maar die gaat pas in 2021 plaatsvinden. Maar dat is voor de organisatoren geen reden om dit jaar zonder Hippiefestival te laten zijn en daarom zijn er op 3, 4 en 5 juli allerlei activiteiten. “Het terrein is wat groter dan anders, namelijk mijn huis, jouw tuin en onze straat. De muzikanten zijn wat verder weg, of misschien wel juist wat dichter bij via onze mobiel, de TV”, melden de organisatoren.

Een tijdje terug hebben zij een oproep geplaatst met de vraag wie er mee wil doen aan deze speciale editie, #hippie2020. De reacties zijn hartverwarmend, enthousiast en creatief. Van mensen die live gaan streamen, bands die hun eerdere hippie-werk speciaal hiervoor opgenomen hebben, een documentaire, een hippie-popquiz en speciale hippie-meezing evenementen en een prachtig podium wat we voor twee optredens mogen gebruiken. Als je mee wil doen kan dat nog steeds via yf@hippiefestival.nl.

“Dus, doen jullie je mooiste hippie-outfit aan, een bloem in je haar en dansen jullie mee? We zouden het heel leuk vinden als jullie de #hippie2020 hashtag gebruiken bij jullie hippie-social media posts, dan vinden we elkaar makkelijk terug en kunnen we elkaar wat beter leren kennen”, besluiten de organisatoren.

De line up zal op Facebook bekend gemaakt worden, daar komen ook de links naar de (live)streams te staan.