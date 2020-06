Van Zessen wordt dealer van motorscootermerk Qooder

LEXMOND • Autobedrijf Van Zessen is sinds kort dealer van het motorscootermerk Qooder en heeft inmiddels de eerste ook al afgeleverd.

Wie motorrijden altijd al leuk vond, maar nooit het motorrijbewijs haalde, kan nu voor de Qooder kiezen. De motorscooter mag bereden worden met B-rijbewijs. Met de Qooder kan men genieten van de voordelen van de motor, wind in je gezicht, wendbaarheid, voordelig rijden, en die combineren met de stabiliteit en comfort van de auto. Kopen of leasen kan bij Autobedrijf Van Zessen.

Topproduct

Thijs Weeda is enthousiast over de Qooder voor zijn bedrijf: “Automobilisten kennen ons en ons bedrijf in Lexmond als zelfstandige garage onder de vlag van Bosch Car Service. Dat staat voor topkwaliteit in service, onderhoud en verkoop. Dat is en blijft ons motto. Vanaf nu hebben we er een heel mooi topproduct bij in onze showroom: de Qooder! Op de modellen van dit Zwitserse motorscootermerk mag je gewoon met je autorijbewijs rijden, mits gehaald voor 2013. Nooit je motorrijbewijs gehaald? Dan is dat gemis van het gevoel van vrijheid nu opgelost!”

Super stabiel

“We hebben als basis twee modellen: een 3-wiels en een 4-wiels Qooder, maar die zijn er in vele kleuren”, zegt Thijs Weeda. “De 4-wiels Qooder Quadro is uniek in zijn soort. Super stabiel, heerlijk comfortabel en zo wendbaar als wat dankzij de vier kantelende wielen. Je controleert de machine moeiteloos, een kind kan de was doen. Wil je een keuze hebben voor je rit in de ochtend- en avondspits of voor je plezierrit in het weekend? Dan is een Qooder hét alternatief. Met één rijbewijs kies je tussen je auto en je motorscooter. Tussen vaak stilstaan en doorrijden.”

Zakelijk inzetbaar

Weeda stelt: “Waarom is Qooder in veel Europese landen al zo populair ? Hij is zo handelbaar. En parkeren vraagt ook weinig ruimte. Denk je erover hem zakelijk in te zetten? We hebben hele gunstige leasetarieven; daar kan geen auto met private lease aan tippen.”

Qooder Experience

Autobedrijf van Zessen organiseert op zaterdag 4 juli de Qooder Experience in Lexmond. Een zomer lang motorrijden met autorijbewijs kan al vanaf 7999 euro. De motorscooters kunnen direct besteld en gereden worden. Meer info over de Qooder Experience volgt binnenkort via Facebook en www.Qoodershop.nl.