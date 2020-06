Gemeenten tekenen voor sneller en beter inburgeren

REGIO • Zestien Utrechtse gemeenten, waaronder de gemeente Vijfheerenlanden, gaan nauwer samenwerken bij de opvang en begeleiding van statushouders. Zodat statushouders sneller de taal leren, een opleiding volgen en meer kans maken op de arbeidsmarkt.

Op woensdag 17 juni ondertekenen de zogeheten U16 gemeenten uit regio Utrecht de vernieuwde bestuursovereenkomst Asiel & Integratie. In de overeenkomst staan afspraken over de inkoop van taaltrajecten en het voortzetten van de succesvolle regionale aanpak ‘de doorgaande lijn’. Daarmee breiden de gemeenten de bestaande samenwerking uit. Aanleiding is de nieuwe inburgeringswet, die ingaat op 1 juli 2021.

Inburgering samen inkopen

Per 1 juli 2021 zijn gemeenten weer verantwoordelijk voor de inburgering. Nieuwkomers krijgen een passend aanbod en zullen onder regie van de gemeente een inburgeringstraject volgen. De U16 gemeenten willen samen taalonderwijs en arbeidsmarktoriëntatie voor inburgeraars gaan inkopen. Zo kunnen inburgeraars van kwalitatief goed taalonderwijs gebruik maken in regio Utrecht en maken malafide taalscholen geen kans meer.

Inburgeraars kunnen bovendien op passend niveau en op meerdere momenten in het jaar met werk-taaltrajecten starten. Ook is de doorstroming naar regulier middelbaar en hoger onderwijs verbeterd. Deze brede aanpak helpt de inburgeraar met sneller en beter de taal te leren, een opleiding te volgen en betaald werk te vinden. In het najaar volgt een inkoopconvenant met afspraken tussen de gemeenten die meedoen met de inkoop.

Vijfheerenlanden

"Een belangrijk moment en een mooie samenwerking, zestien Utrechtse gemeenten die tekenen voor sneller en beter inburgeren”, aldus wethouder Taal. De gemeente Vijfheerenlanden voert de Nieuwe Wet Inburgering echter reeds uit in samenwerking met de gemeenten Molenlanden en Gorinchem. Door deze samenwerking zal Vijfheerenlanden aan een aantal punten uit de bestuursovereenkomst van de U16 gemeenten in regio Utrecht niet deelnemen.

Taal en werk combineren

De gemeenten willen taaltrajecten gaan aanbieden die werk, stage of opleiding combineren. Dat gebeurt in samenwerking met onder andere taalscholen en werkgevers. De U16 wil deze trajecten juist ontwikkelen in sectoren op de arbeidsmarkt met een grote vraag naar personeel, zoals de ICT, zorg en onderwijs. Deze aanpak biedt veel kansen. Enerzijds om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Anderzijds helpt dit de inburgeraar met taal leren in de school- en werkomgeving, wat de kans op duurzame inzetbaarheid en betaald werk bevordert.