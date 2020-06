Barten’s Slagerij heeft de lekkerste grillworst van de Alblasserwaard

GROOT-AMMERS • De grillworst van Barten’s Slagerij in Groot-Ammers is de lekkerste van de Alblasserwaard, dat blijkt uit de Nationale Grillworsttest, die elk jaar wordt georganiseerd door Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS).

Het is een landelijke wedstrijd waaraan slagers en worstmakers uit het hele land meedoen. Een vierkoppige vakjury, bestaande uit diverse meesterslagers en -worstmakers, beoordeelt alle inzendingen op de smaak en vele kwaliteitspunten. De inzending van Barten’s Slagerij belandde in de finale. En daarmee is deze grillworst ook gelijk de lekkerste van de Alblasserwaard, omdat geen andere slager uit de regio een finaleplaats behaalde.

“Als vakidioten zijn we dol op dit soort wedstrijden. Dan kun je je meten met je vakbroeders uit het hele land”, aldus chefslager Hannie van der Staay van Barten in Groot-Ammers. “Onze slagerij is uniek in Nederland, want we hebben als enige slager de hele keten in eigen beheer. Dat begint al op onze eigen boerderij in Meerkerk, waar we zelf de koeien afmesten. Maar ook het veevervoer, de slachterij en de worstmakerij zijn allemaal in eigen beheer.”

“Onze meester worstmakers vallen vaker in de prijzen. Zo zijn we al meerder keren nationaal kampioen geworden met de rookworst en ook bij het Nationaal Kampioenschap spareribs waren we meerdere malen finalist. En nu weer prijs met onze lekkere grillworst, die een van de paradepaardjes van de worstmakerij is. We hebben ze in diverse varianten, onder andere naturel en met kaas. Kom ‘m maar eens proeven”, zegt Hannie.

Barten’s Slagerij is gevestigd aan de Margrietstraat in Groot-Ammers. Voor meer informatie: www.bartens-slagerijen.nl.