Molenlanden niet voor verbreding N214

MOLENLANDEN • Een verbreding van de provincialeweg N214 is niet de oplossing voor de verkeersproblematiek in de regio, vindt wethouder Johan Quik van de gemeente Molenlanden.

Raadslid Wilma de Moel (DoeMee!) wilde dinsdagavond graag bijgepraat worden over de 'hersenspinsels' over de A15/N214. Tot de varianten die in beeld zijn, behoren verbreding van de N214 en N216. "Voor ons geen bespreekbare oplossingsrichting", was Quik stellig. "We zullen de oplossing moeten vinden op de A15."

Volgens de wethouder staan de buurgemeenten Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht, elk met hun accenten, er grotendeels hetzelfde in.