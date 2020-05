Lionsclub plaatst video van onthulling gedicht online

ALBLASSERWAARD • Lionsclub Alblasserwaard Souburgh heeft de onthulling van het gedicht ‘In de vloedkamer van mijn kruin’ van de Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja online gezet.

De onthulling van het achttiende gedicht in de reeks van dertig gedichten in de Alblasserwaard (in Brandwijk) kon niet met een grote groep genodigden gedaan worden vanwege de coronamaatregelen. Daarom werd er gekozen voor en onthulling in klein verband in combinatie met het maken van een video van de onthulling.

Het sfeervolle filmpje is te zien via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=gssZvi4dG78.