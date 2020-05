Is een glazen of stenen mop beter voor het milieu dan een wegwerpbekertje van plastic of papier?

De manier waarop je een bekertje gebruikt is belangrijk om daarin mee te nemen. Zowel het weggooien als afwassen van een bekertje heeft namelijk impact op een milieu. Spoel je een beker af met koud water? Dan heeft dit veel minder impact dan wanneer je warm water gebruikt. Een beker afspoelen of in de vaatwasser doen geeft een groot verschil.

Drink je koffie op het kantoor en wil je dit zo schoon mogelijk doen? Dan kom je meestal uit op het gebruik van een wegwerpbekertje. Belangrijk is om voor recyclebare bekertjes te kiezen. De impact top het milieu is in dat geval kleiner dan bij bekertjes die bij het restafval belanden. Recyclebare bekertjes zijn tot grondstof te verwerken, waardoor een producent er weer nieuwe bekertjes van kan maken.

Verschillen tussen mok en bekertje

Voor een plastic wegwerpbekertje is veel minder materiaal nodig dan een stenen mok. Een stenen mok gaat tot duizenden keren mee. De impact van het materiaal wordt op deze manier over de lange termijn verspreid.

Bij een langere levensduur van een mok is het belangrijk om af te wassen. Dit warme water levert een behoorlijke milieubelasting op. Door het verbruik van elektriciteit en gas. Daar komt CO2 bij vrij. Gebruik je een bekertje meerdere keren zonder deze tussentijds af te spoelen? Dan ligt de belasting op het milieu veel lager.

Impact op het milieu bij kartonnen bekertjes verlagen

In sommige situaties ben je het best af met een kartonnen bekertje. Het is hygiënischer om te gebruiken, scheelt veel afwas en is voordelig. Ook is het voor bedrijven vrij eenvoudig om er een bedrukking op aan te brengen. De ideale manier om te laten zien welke huisstijl je hebt. Wil je de impact op het milieu verlagen? Gebruik een kartonnen bekertje in dat geval meerdere keren. Door een bekertje twee of drie keer te gebruiken, is de impact op het milieu enorm te verlagen. Iets dat je overigens ook met een stenen mok of glazen zou kunnen doen.