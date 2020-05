Een professioneel CV is tegenwoordig zeker belangrijk als je op zoek bent naar een nieuwe functie. Je curriculum vitae is namelijk het allereerste dat een bedrijf van je bekijkt.

Je moet dus direct een goede indruk maken op je mogelijke nieuwe werkgever. Dit doe je aan de hand van je carrière, want een CV is natuurlijk eigenlijk een samenvatting van je professionele loopbaan. Het is dan ook van belang dat een professioneel CV alleen uit feiten bestaat. Op deze manier ziet een bedrijf direct of je op basis van je werkervaring en persoonlijkheid past bij de onderneming.

Werkervaring

Hierboven is al benoemd waarom een CV nou zo belangrijk is bij het solliciteren. Het is hierbij natuurlijk van belang om te weten waaruit een professioneel curriculum vitae precies moet bestaan. Wat er in ieder geval in moet staan is je werkervaring. Als je al veel banen hebt gehad in je leven dan is het verstandig om de recentste of relevantste functies te plaatsen in je CV. Schrijf overigens niet alleen maar de functie op, maar ook de naam en de vestigingsplaats van het bedrijf waarvoor je werkte. Ook moet je tonen dat je gegroeid bent in je ervaring.

Profielschets

Naast je werkervaring zul je ook een profielschets van jezelf moeten toevoegen in je curriculum vitae. Hiermee toon je de werkgever wat het van je kan verwachten als het bedrijf je aanneemt. Een profielschets kan bestaan uit een aantal onderdelen. Zo kun je ervoor kiezen om in de vacature een paar trefwoorden op te zoeken die bij je passen. Deze kun je dan in verwerken in je profiel, maar doe dit wel enigszins in je eigen woorden. In je profielschets laat je dus eigenlijk zien wij als persoon bent. Het is dan ook verstandig om eerlijk te zijn. Om je profiel te testen kun je vrienden en familieleden vragen om het te controleren. Mogelijk hebben zij aanvullingen of verbeteringen.

Opleidingen en talen

Net als bij je werkervaring is het bij je opleidingen verstandig om te beginnen met de opleiding die het meest recent is. Deze moet dus bovenaan gezet worden. Hierna kun je naar beneden werken waarbij je zult eindigen met de opleiding die je als eerste hebt gedaan. Als je een diploma hebt behaald bij een opleiding dan moet je de officiële naam hiervan benoemen. Mogelijk spreek je alleen maar Nederlands, maar als je tevens andere talen spreekt dan is het goed om dit te vermelden in je CV. Geef bij iedere taal aan wat je niveau mondeling en schriftelijk is.

Competenties

Iets anders dat een kopje verdient in je CV zijn je competenties, hiervan kun je eenvoudig een lijstje maken. Per punt moet je dan aangeven wat je sterke kanten zijn, al kun je ook vermelden wat je vaardigheden zijn. Ook hierbij is het weer goed om je eigen woorden te gebruiken. Op Nationale Vacaturebank kun je nog meer tips vinden over wat je in een curriculum vitae kunt zetten, maar hierin kun je in principe ook je eigen weg kiezen.