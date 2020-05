Burgemeester Theo Segers bezoekt jubilerend zwembad De Doetse Kom in Giessenburg

GIESSENBURG • Burgemeester Theo Segers bracht vanwege het vijftigjarig bestaan van De Doetse Kom donderdagmiddag een bezoek aan het Giessenburgse zwembad.

Na afloop van zijn bezoek kreeg hij een '50-jaar Doetse Kom-handdoek' uit handen van voorzitter Kees Commijs. "Complimenten voor jullie veiligheidsplan, de fantastische staat van het zwembad en terrein. Ik wens jullie ondanks alles een goed zwemseizoen vanaf maandag 11 mei en feliciteer jullie van harte met het 50-jarig jubileum", zei Theo Segers na zijn kennismakingsgesprek.

In 1970 kon er voor het eerst gezwommen worden in het 50 meter bad. Een paar jaar later werd er ook nog een stuk aangebouwd, waardoor de L-vorm is ontstaan. "We hebben een prachtig 50 meter wedstrijdbad. Daarnaast beschikken we over een 35 meter lang en 14 meter breed instructiebad", vertelt Commijs.

"Uiteraard hebben we ook diverse glijbanen, waarbij de 50 meter lange glijbaan het hoogtepunt vormt. Bij de Doetse Kom nemen wij het milieu serieus en daarom proberen wij hier zoveel mogelijk invulling aan te geven. Onze baden worden verwarmd met behulp van 120 zonnepanelen. Daarnaast vullen wij onze baden met bronwater."

Prijzen

"Zonder vaste bezoekers zouden wij dit jaar het 50-jarig jubileum van de Doetse Kom niet kunnen vieren", gaat Kees Commijs verder. "Om die reden verloten we een drietal prijzen onder de abonnees van 2020. Om mee te doen met de prijsvraag verwijzen we je naar het binnenblad in het informatieboekje (online te vinden via https://bit.ly/2z9Z4nW na pagina 28). Meedoen kan tot en met zaterdag 30 mei."

Bij Sportcafe 't Kommetje op het terrein kunnen bezoekers dit seizoen terecht bij het afhaalloket voor een kopje koffie, thee, belegde broodjes, patat en ijs. Vanaf volgend jaar zal dit vanuit het in aanbouw zijnde nieuwe verenigingsgebouw zijn, samen met de OranjeBrigade, De Halte, Muziekvereniging DaCapo en Vridos.

Informatie

Voor de actuele openingstijden, tijdsblokken en maatregelen in verband met het coronavirus is meer informatie te vinden op www.dedoetsekom of Facebook/ Instagram.