Molenlanders houden zich grotendeels aan coronamaatregelen

MOLENLANDEN • De inwoners van Molenlanden houden zich in meerderheid aan de coronamaatregelen van RIVM en kabinet. blijkt uit een enquête van TipMolenlanden. De enquête is 658 keer ingevuld en heeft hiermee een representatieve status.

Maar liefst 88% van de respondenten zegt altijd minstens 1,5 meter afstand te houden. Elf procent doet dat soms en slechts één procent nooit. De beperking van het aantal sociale contacten ligt vrijwel helemaal in dezelfde lijn.

Van de geënquêteerden werkt 61% thuis, 11% doet dat soms en 22% nooit. Molenlanders gaan veelal (84%) alleen naar de supermarkt. Zes procent van de respondenten houdt zich hier niet aan.

Zorgen

41% van de respondenten maakt zich zorgen over het coronavirus, 52% zegt zich weinig zorgen te maken.

Enkele reacties:

• Als zelfstandig ondernemer met personeel maak ik mij veel zorgen. Omzet loopt flink terug, de hoge kosten lopen door. We kunnen aanspraak maken op de loonkostenregeling, echter voor onszelf als ondernemersechtpaar is er geen regeling. Het personeel is verkouden en moet thuisblijven of heeft kinderen en moet oppassen. Hierdoor draaien we zelf op voor het werk, immers de klant is koning. En we zijn blij dat we nog werk hebben, dus we gaan de klanten niet vertellen dat het niet lukt. We klagen niet, want ondernemen is ook vooruitzien... en dat blijven we doen!

• De impact op de samenleving: zowel de ouderen in de verzorgingshuizen als de bedrijven in bij voorbeeld de evenementenbranche zijn kwetsbaar. En de werkdruk voor zorgpersoneel is hoog.

• Ik maak me niet direct grote zorgen over mijn persoonlijke gezondheid. Wel over de effecten van de crisis op de samenleving (sociale cohesie, economie).

• Als iedereen zich aan de regels houdt kan het beheersbaar blijven.

• Ik werk in de GGZ en ik maak mij vooral zorgen om mijn cliënten en om mijn cliënten te besmetten, omdat 1,5 meter lastig blijft met deze doelgroep. Ze hebben psychische klachten en zijn soms niet in staat afstand te houden. We blijven benoemen, maar ik acht een besmetting niet onmogelijk. Ik ben vooral bang dat ik mijn thuissituatie besmet omdat cliënten ziek zijn of andersom.

• Ik maak me zorgen vanwege al die mensen die de regels aan hun laars lappen en zo anderen in gevaar brengen.

Gezondheid voorop

In de coronacrisis staat de gezondheid van de mensen voorop, zegt 80% van de respondenten. Zeven procent kiest voor de vrijheid van de mensen en elf procent voor een ander belang: met name de economie.

Een greep uit de reacties:

• De verhouding van de maatregelen ten aanzien van de hoeveelheid mensen die ziek worden: met andere woorden, staat het middel in verhouding tot de kwaal? Ik heb daar mijn twijfels over.

• Momenteel zit het land half op slot en krimpt de economie straks met 10%, alleen op een zeer kleine risicogroep te beschermen. Bovendien is het sterftecijfer erg laag. De maatregelen waren logisch toen de IC overbelast leek te raken, maar nu dat voorbij is zeg ik: de echte risicogroep moet geïsoleerd worden, zodat de normale samenleving weer door kan gaan.

• Economische teruggang heeft ook gevolgen voor de volksgezondheid. Dus ik begrijp de kritische geluiden voor de economie ook. Maar meer vrijheid moet wel echt verantwoord zijn. Ik neem aan dat het kabinet dit ook weet en een weloverwogen besluit heeft genomen.

• Gezondheid is één ding. Economie een ander. Ik vind dat de regering blind vaart op medische deskundigen en te weinig de afweging met de economie erbij betrekt. Als we zo doorgaan volgen vele faillissementen en andere risico's.

• Dit is een ingewikkelde discussie. Gezondheid blijft vooropstaan. Bij de te nemen maatregelen moet een degelijke afweging gemaakt worden hoe onze samenleving op de lange termijn het meest gezond is. Fysiek en economisch.

Media

De landelijke media worden het meest geraadpleegd voor de actuele berichtgeving rondom het coronavirus. De nieuwsuitzendingen op de Nederlands tv staan op 2 op de lokale media op 3.

Wie meer wil weten over de ziekteverschijnselen van het coronavirus kijkt vooral op de website en sociale media van het RIVM. In dit overzicht staan de landelijke media op 2 en de nieuwsuitzendingen op tv op 3.

Mondkapjes

Gezien de impact van het coronavirus hebben ook Molenlanders meer zorgen dan voorheen. Deze zorgen liggen vooral op het vlak van de gezondheid van de mensen zelf, hun gezinsleden, familie, vrienden, ouderen en andere kwetsbaren. Maar ook de eigen financiële situatie wordt door 26% van de respondenten genoemd.

En, wordt in de gemaakte opmerkingen gesteld, bij de versoepeling van de maatregelen wordt veel te weinig aandacht besteed aan de rol die mondkapjes zouden kunnen spelen.

Over TipMolenlanden

TipMolenlanden is een smenwerking tussen Het Kontakt en TopOnderzoek.

Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons? TipMolenlanden.nl en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van de gemeente Molenlanden vergroten. Via het burgerpanel TipMolenlanden.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Molenlanden hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.

Op www.tipmolenlanden.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd wordt deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.

De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit.