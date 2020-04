Ziekenhuisopnamen met corona stabiel in Molenlanden, stijging in Vijheerenlanden

REGIO • Het aantal corona-ziekenhuispatiënten vanuit de gemeente Molenlanden is de afgelopen dagen stabiel. Er liggen op dinsdag 28 april 18 inwoners van Molenlanden in het ziekenhuis met corona.

In de gemeente Vijfheerenlanden is het aantal gestegen naar 29. In het afgelopen weekend lagen er 27 mensen vanuit Vijfheerenlanden in het ziekenhuis met corona.

In Alblasserdam en Papendrecht is het aantal ziekenhuisopnamen met corona stabiel met respectievelijk 9 en 7.

Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM.