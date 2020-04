Mooi Molenlanden taart voor Claudia uit Langerak

LANGERAK • Claudia van Rooij, eigenaresse van het Haute Cultuurhuis in Langerak, heeft vrijdag de Mooi Molenlanden Taart van VVD Molenlanden in ontvangst mogen nemen.

De actie Mooi Molenlanden, waarin een ondernemer in de schijnwerpers gezet wordt, is vanwege de coronamaatregelen tijdelijk gestopt. In plaats daarvan deed VVD Molenlanden een oproep op Facebook en Instagram om een ondernemer of zzp'er in Molenlanden te noemen, die men een hart onder de riem wilde steken. Het Haute Cultuurhuis werd het meest genoemd.

Het Haute Cultuurhuis is een vergader- en trainingslocatie aan de Lek. Daarnaast geeft het Haute Cultuurhuis ruimte aan culturele en sociale initiatieven om elkaar te ontmoeten. Door de coronamaatregelen liggen de activiteiten stil. Daarom was Claudia blij met het hart onder de riem, dat zij op deze manier kreeg.