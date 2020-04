'Lokale Passion' vanuit Lux Mundi

LEXMOND • De protestantse kerkgemeenschap Lux Mundi in Lexmond organiseert dit jaar een lokale variant van online Passion. In een combinatie van populaire muziek, foto's uit de regio en meditatie worden de kruiswoorden van Jezus beluisterd in de eigen tijd.

De muziek is deels live opgenomen en uitgevoerd door jongeren uit de kerkgemeenschap van Lux Mundi: Lisa de Bruijn, Marie Mae van Zuilen, Carmen Eveleens en Annet Rijneveld. Deze viering komt Goede Vrijdag 's morgens om 09:30 uur beschikbaar via internet: www.lux-mundi.nl/kruisverhalen.

De uitzending maakt deel uit van een drieluik rond Pasen: wie de website van Lux Mundi bezoekt, vindt ook een virtuele tentoonstelling van dertien kruisverhalen en afbeeldingen waarin gemeenteleden verhalen over de betekenis van het kruis voor hen persoonlijk.

Daarnaast is er voor elke dag in de tijd naar Pasen een bemoediging onderweg in de rubriek Dagelijkse inspiratie, eveneens gepost door gemeenteleden. Woensdagavond 19:00 uur zal de kerkklok van Lux Mundi luiden, als teken van gebed, hoop en troost. Dat is tevens het moment waarop de kruisverhalen op Facebook online worden gezet.