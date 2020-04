Wantijbrug weer open voor al het wegverkeer

DORDRECHT/REGIO • Vanaf vrijdagochtend 3 april 05.00 uur is de Wantijbrug weer beschikbaar voor al het wegverkeer.

De brug was voor renovatiewerkzaamheden vanaf 20 januari ruim tien weken afgesloten voor auto's, motoren en vrachtwagens. Nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, (brom)fietsers en voetgangers konden nog wel over de brug.

De N3 is vanaf donderdagavond 2 april 19.00 uur tot vrijdagochtend 3 april 05.00 uur gedeeltelijk afgesloten om de verkeersmaatregelen te verwijderen die nodig waren voor de afsluiting. Aannemer Volkerbrug verwijdert dan de slagbomen, de betonnen barriers, de belijning, de mobiele rijstrooksignalering en de verkeersborden.

Afgesloten voor de veiligheid

In de kelder van de Wantijbrug zijn oude installaties verwijderd en vervangen door nieuwe. Tegelijkertijd is de brug versterkt zodat vanaf 3 april al het verkeer weer veilig over de brug kan. Om de renovatie goed uit te kunnen voeren, is een gat in de zijwand van de brug gemaakt voor de aan- en afvoer van zwaar materieel en installaties. De brug was hierdoor tijdelijk onvoldoende sterk om het (vracht)verkeer te dragen. Voor de veiligheid van het verkeer en de medewerkers in de kelder van de brug is besloten om de brug tien weken volledig af te sluiten. Dit kon niet zonder veel hinder voor de ruim 70.000 auto's en vrachtwagens die dagelijks de brug passeren.

De aannemer heeft de laatste weken hard doorgewerkt, vanzelfsprekend volgens de richtlijnen van het RIVM in verband met de coronacrisis.

Het werk zit er overigens nog niet op. Rijkswaterstaat gaat de twee oude brugdekken nog vervangen door twee nieuwe, zwaardere brugdekken met geluiddempende onderkant. Daarnaast wordt de voorwand van de kelder verzwaard en vervangt men de verouderde installaties voor het bedienen, besturen en bewaken van de brug. Hiervoor en voor het testen wordt de brug in juli, augustus en september nog een aantal keer 's nachts of in het weekend afgesloten. Zodra deze nachten en weekenden bekend zijn zullen die gecommuniceerd worden. In oktober is de renovatie gereed en kan de brug weer minimaal 30 jaar mee.

Groot onderhoud N3

Na de zomer start het groot onderhoud aan de N3. Op het 80-km deel van de N3 worden alle werkzaamheden uitgevoerd tijdens weekendafsluitingen in drie fasen. De eerste fase start in augustus met vier weekendafsluitingen om het gedeelte tussen de Burgemeester Keijzerweg en de Merwedestraat aan te pakken. Vanaf september wordt er ook doordeweeks gewerkt op het 100 km-deel van de N3. Dat gebeurt in vier fasen. Hierbij blijven anders dan bij de Wantijbrug altijd drie rijstroken open: twee voor het verkeer richting het noorden van Breda naar Papendrecht en een rijstrook naar het zuiden van Papendrecht naar Breda. Eind 2021 zit het werk erop.