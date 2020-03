Dirk van der Borg beëdigd tot waarnemend burgemeester Sliedrecht

SLIEDRECHT/MOLENLANDEN • Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft op maandag 30 maart Dirk van der Borg beëdigd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Sliedrecht. Hij is per 31 maart benoemd en blijft aan tot de installatie van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester.

Van der Borg beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Hij was van januari 2019 tot januari 2020 waarnemend burgemeester van Molenlanden. Van 2013 tot 2019 was hij burgemeester van Molenwaard. Daarvoor was hij burgemeester van de gemeente Graafstroom en waarnemend burgemeester van de gemeente Molenwaard, waarin Graafstroom in 2013 werd opgenomen.