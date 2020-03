André en Relinde Flach nemen afscheid van hun drogisterij in Giessenburg

GIESSENBURG • Vanaf 13 april krijgt drogisterij Flach in Giessenburg een nieuwe eigenaar. André en Relinde Flach nemen na 22,5 jaar afscheid van de winkel die ze in 1997 hebben opgestart.

De vaste bekende personeelsleden Francisca en Coraline blijven werken voor de nieuwe eigenaar Martijn Schooneman. Schooneman exploiteert op dit moment al drie andere G&W winkels.

Locoburgemeester

Onlangs namen André en Relinde Flach het besluit om na ruim twee decennia hun drogisterij te gaan verkopen. Sinds André in 2010 parttime wethouder werd in Hendrik-Ido-Ambacht was hij al niet meer dagelijks in de winkel aan de Dorpsstraat te vinden. In 2014 kreeg hij een groter takenpakket en werd daarnaast locoburgemeester, samen een meer dan een fulltime uitdaging.

André: "Eigenlijk had dat een logisch moment geweest om de winkel te verkopen, maar je hebt twee fantastische medewerkers die de winkel zelfstandig en goed runnen, dan doe je dat toch niet zo snel. Ook Relinde heeft naast haar regelmatige aanwezigheid in de winkel haar eigen werk in de zorg. "In de huidige personele omstandigheden zijn we tot de conclusie gekomen dat dit het juiste moment is om onze winkel aan een ervaren enthousiaste ondernemer over te dragen."

Klanten missen

"Het meest zullen we de klanten gaan missen. In al die jaren hebben we ervaren dat Giessenburgers, en ook de mensen uit de omgeving, trouwe klanten zijn. De betrokkenheid en hartelijkheid rondom belangrijke momenten zoals bijvoorbeeld de geboorte van onze kinderen hebben wij altijd hartverwarmend gevonden. We hebben ongelooflijk veel goede en mooie gesprekken gehad in al die jaren. Er is echt een band ontstaan. Dat nemen we als een mooie herinnering mee."

Ander afscheid

"Afscheid nemen van de klanten zal er anders uitzien dan we hadden gepland voor de coronacrisis. Geen afscheidsactie met kortingen om niet teveel mensen tegelijk naar de winkel te trekken. In plaats daarvan zullen we in de week van 6 tot en met 10 april elke dag afscheid nemen van de klanten. Het presentje voor de klanten als blijk van waardering zullen we buiten neer zetten, zodat zij dat zelf mee kunnen nemen." De winkel aan de Dorpsstraat 69 zal tot vrijdag 10 april 17:30 uur geopend zijn. De nieuwe eigenaar zal de klanten dan weer graag van dienst zijn vanaf 13 april 12:00 uur.