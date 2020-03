Huisarts Boersma uit Ameide knapt op

AMEIDE • Dokter Jaap Boersma van de huisartsenpraktijk in Ameide-Tienhoven is aan de beterende hand, liet hij maandag 23 maart via Twitter weten. Een assistente bevestigde woensdag dat Boersma en zijn vrouw nog steeds goed herstellende zijn.

Boersma twitterde maandag: '#coronavirus #Gaat goede kant op! 10 dagen steeds koorts, nu voor het eerst niet meer!! #Iedereen beterschap toegewenst!'

Quarantaine

Boersma en zijn vrouw Inge raakten beiden besmet met het coronavirus. Op donderdag 12 maart, zijn vrije dag, kreeg Boersma aan het eind van de middag klachten. Vanaf dat moment zijn Boersma en zijn vrouw in vrijwillige thuisquarantaine gegaan volgens de richtlijnen van de GGD. Op maandag 16 maart hoorden zij van de GGD dat de test die de zaterdag ervoor was afgenomen positief was.

Telefonisch

Op hun website liet het echtpaar weten dat zij pas weer aan het werk gaan als dat volgens de richtlijnen geheel verantwoord is. De arts hield nog wel telefonisch spreekuur.