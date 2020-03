Stedin komt geld tekort voor energietransitie

REGIO • Netbeheerder Stedin heeft niet genoeg geld om de energietransitie te financieren.

Vanwege de energietransitie wordt Stedin geconfronteerd met forse investeringen in het energienet in haar verzorgingsgebied. De raad van commissarissen, de raad van bestuur en aandeelhouders van Stedin Groep zijn het er over eens dat actie nodig is om een betaalbare en betrouwbare energievoorziening ook in de toekomst te garanderen.

De investeringen die Stedin moet doen vanwege de energietransitie, met name op het gebied van de uitbreiding van de infrastructuur voor elektriciteit, komen bovenop de lopende investeringen die nodig zijn om het elektriciteit- en gasnet goed te laten functioneren.

De inkomsten van Stedin groeien minder hard dan nodig is om al deze investeringen in de toekomst te kunnen blijven financieren.

CFO Danny Benima van Stedin: "De enorme investeringen in de energietransitie vragen de komende jaren veel van onze financiële positie. Wij hebben een maatschappelijke taak om ons energienet betrouwbaar te houden, nu en in de toekomst. Daarom bekijken we met verschillende stakeholders de financieringsmogelijkheden van de energietransitie."

Stedin onderzoekt samen met een afvaardiging van aandeelhouders welke oplossingsrichtingen kunnen worden ingezet om de energietransitie te financieren. De gemeente Molenlanden deelt mee dat het de vinger aan de pols houdt en de raad op de hoogte houdt.