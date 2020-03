VVD Molenlanden wil ondernemers en zzp'ers te hulp schieten

MOLENLANDEN • De VVD in Molenlanden wil ondernemers en zzp'ers die getroffen zijn door de gevolgen van corona te hulp schieten door de gemeentelijke belastingen voor hen renteloos te laten uitstellen of zelfs kwijt te schelden. Hierover heeft de fractie vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Molenlanden.

De partij wil in ieder geval graag dat de overheid soepel omgaat met ondernemers en zzp'ers die niet kunnen voldoen aan de betalingstermijn en verplichtingen. Uitstel van drie maanden of voor langere tijd zou volgens de VVD mogelijk moeten zijn.

Ook is de VVD benieuwd of de gemeente nog meer mogelijkheden ziet om ondernemers en zzp'ers in Molenlanden te ondersteunen.

De VVD vreest dat door de afgekondigde maatregelen tegen het coronavirus veel ondernemers en zzp'ers in acute financiële problemen zullen komen. Landelijk is er een steunpakket met maatregelen gekomen. Die moeten op onderdelen nog specifiek worden ingevuld. VVD Molenlanden vindt dat deze ondernemers en zzp'ers ook een helpende hand moeten krijgen van de eigen gemeente.

VVD Molenlanden richt de blik daarbij met name op de gemeentelijke heffingen, zoals de Onroerend Zaak Belasting (OZB), de precario- en de toeristenbelasting. Het zou de ondernemers en zzp'ers helpen als er maatregelen, mogelijk specifiek per onderneming, kunnen worden ingevuld.