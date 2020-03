Twaalfde Af & Toe Kunstroute

GROOT-AMMERS • Op Tweede Paasdag (maandag 13 april) is voor de twaalfde keer de Af & Toe Kunstroute.

In Ammerstol met het voetveer Af en Toe, in Streefkerk, Groot-Ammers en Nieuwpoort kan iedereen kunst tentoonstellen en kunst bekijken. Er is van alles te zien. Kunstenaars uit de Alblasserwaard en Krimpenerwaard laten tussen 11.00 en 17.00 uur hun kunst zien. De werken variëren van schilderijen en keramiek tot houtwerk en tekeningen.

De organisatie is nog op zoek naar deelnemers. "Dus laat je kunst eens zien, en geef je op", moedigt Marja Eikelenboom van de organisatie aan.

Voor meer informatie kan gemaild worden naar info@afentoe-kunstroute.nl. Zie ook www.afentoe-kunstroute.nl.