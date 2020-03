Lentedagen bij ondernemers in Groot-Ammers

• De ondernemers van Groot-Ammers. Hannie van de slager was net te laat.

• De ondernemers van Groot-Ammers. Hannie van de slager was net te laat.

GROOT-AMMERS • Ondernemersvereniging Groot-Ammers houdt op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart de Lentedagen, met allerlei leuke acties, activiteiten en aanbiedingen.

Vrijdag hebben alle winkeliers op het Oranjeplein leuke actie's in de winkels en een hapje en een drankje voor de klant. Zaterdag is er buiten op het plein van alles te doen. Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten, zoals geschminkt worden of een leuke glittertattoo laten zetten. Bij de lente horen dieren, dus ook die zijn ook aanwezig.

Om 11.30 uur wordt er buiten een grote modeshow georganiseerd met onder andere kleding en accessoires van Thuis bij Gerda en M&M Mode & Meer. Uiteraard kan men lekker winkelen bij al de winkeliers en staan er diverse kraampjes waar men wat lekkers te eten kan kopen.

Deelnemende winkeliers aan de Lentedagen zijn Goud Optiek, Thuis bij Gerda, DA Drogist, Liesvelds Bindsters, Juwelier Mulder, Etenstijd, Dit & Dat, Kapsalon Hairview, Bakkerij Van der Grijn, M&M Mode & Meer, Slagerij Bartens en Coop. Voor meer informatie: Facebook (OVGA Groot-Ammers).