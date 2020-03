Succesvolle editie van het den Hartog Mobil bedrijventoernooi

Het team van De Groot Drukkerij, dat in de A-poule won.

GROOT-AMMERS • Het Den Hartog Mobil bedrijventoernooi kende afgelopen donderdagavond een succesvolle editie, met de Groot Drukkerij, Den Hartog Mobil, OTD en nieuwkomer de Avonturenboerderij als winnaars.

Met een grote deelname door maar liefst 23 teams was het in sporthal de Reiger weer een drukte van jewelste. Verdeeld over 4 poules werd er fel gestreden om de punten.

Poule A

In poule A was de finale tussen de Groot Drukkerij en team 1 van de Gemeente Vijfheerenlanden ongekend spannend met een nipte overwinning voor de Groot Drukkerij.

Poule B

In poule B bestond de finale uit de teams van den Hartog Mobil en Logisticon. Een spannende finale, die uiteindelijk gewonnen werd door den Hartog Mobil.

Poule C

De finale in poule C ging tussen het 2e team van Mourik en OTD. OTD wist hier de finale te winnen.

Poule D

Nieuwkomer de Avonturenboerderij wist zich in poule D gelijk te plaatsen voor de finale tegen de oudgedienden van Montapacking en wisten deze ook maar gelijk te winnen: een succesvol debuut voor Avonturenboerderij Molenwaard.

De organisatie was zeer blij met de grote opkomst, de gezelligheid en sportiviteit. Dank namens hen voor de deelname en natuurlijk ook een dankwoord naar het wedstrijdsecretariaat en WIK-scheidsrechters van de avond.