Open fractieoverleg Doe Mee Molenlanden

GIESSEN-OUDEKERK • Doe Mee! Molenlanden houdt op donderdag 12 maart vanaf 19.30 uur weer een open fractieoverleg. Alle inwoners van Molenlanden zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens het fractieoverleg wordt de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering voorbereid. "We vinden het belangrijk, dat inwoners ook een plek hebben om actief mee te denken wat er in hun eigen buurt of straat gebeurt", aldus Wilma de Moel van Doe Mee over deze avond, die plaatsvindt in de Oude School aan de Oudkerkseweg 20 in Giessen-Oudekerk.

Het fractieoverleg begint om 19.30 uur. Het punt van de herontwikkeling van de school in Giessen-Oudekerk staat om 21.00 uur op het programma.