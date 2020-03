Vierde inwoner Hardinxveld-Giessendam besmet met coronavirus

HARDINXVELD-GIESSENDAM • De 10-jarige dochter van het gezin uit Hardinxveld-Giessendam, waarvan de man en vrouw eerder deze week positief werden getest op corona, is ook besmet.

Dit is op 6 maart met laboratoriumonderzoek vastgesteld, meldt de GGD. Het meisje zit in thuisisolatie en is niet ernstig ziek. Het meisje is deze week niet naar school geweest. Ook van dit patiëntje worden de contacten in kaart gebracht. Er vindt bron- en contactonderzoek plaats.