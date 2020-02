IFFG brengt documentaire 'Eten van eigen Hof' in Gorinchem

GORINCHEM • Op 11 maart besteedt het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG) samen met Stichting Goeie Grutten aandacht aan het initiatief van agrarisch ondernemer Geert van der Veer van Herenboeren.

Deze middag is hij in Gorinchem en toont het IFFG de documentaire 'Eten van eigen Hof' in aanwezigheid van de maker Barend Hazeleger. Herenboeren is een groeiende burgerbeweging die wil aantonen dat de productie van ons dagelijks voedsel anders, beter en bovenal duurzamer kan. Zij zien grote kansen voor deze coöperatieve boerderijen die burgers gedeeld eigenaar maken van hun eigen boerderij.

In de documentaire 'Eten van eigen hof' volgt de documentairemaker ruim een jaar lang drie Herenboeren. Zo is Geert van der Veer, bedenker van de Herenboerderij, in die periode vooral bezig zijn idee landelijk te verkopen. Ook spant hij zich in om een tweede Herenboerderij te lanceren. Daarnaast geven mensen van buiten de Herenboerenbeweging, zoals Carola Schouten, minister van landbouw, hun visie op dit fenomeen.

Gesprek

In de huidige tijd ligt het voedselproductieproces onder de loep, er vinden veranderingen plaats en er ontstaan nieuwe inzichten en concepten. Maar wat is haalbaar en schaalbaar? Werkzaam in de agrarische sector, betrokken beleidsmaker, bewust consument of geïnteresseerd in het concept Herenboeren en duurzaamheid? Vragen die na afloop in gesprek met agrarisch ondernemers en de initiatiefnemer van Herenboeren aan bod kunnen komen. Dagvoorzitter Jan Arie Koorevaar van Polderconsultancy leidt het gesprek.

Meer informatie en aanmelden voor deze special op woensdag 11 maart om 16.00 uur in Theater Peeriscoop: www.iffg.nl