Gemeente verstevigt greep op entreegebied Kinderdijk

KINDERDIJK • Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft vorige week besloten om haar greep op het entreegebied van Kinderdijk te verstevigen. De gemeente heeft nu een voorkeursrecht vastgelegd. Dit houdt in dat als de eigenaren in het gebied willen verkopen, zij hun vastgoed eerst aan de gemeente moeten aanbieden.

In het gebied waarop het voorkeursrecht is gevestigd, bevinden zich de percelen van Buena Vista en Windkracht 4, maar ook de woningen gelegen tussen Windkracht 4 en het water. De lijnen zijn nog niet helemaal vastgelegd, blijkt uit documenten van de gemeente Molenlanden.

De gemeente wil van het entreegebied van het werelderfgoed Kinderdijk bij Elshout een integraal stedenbouwkundig plan maken, waarmee de entreezone (en daaraan gekoppeld de mogelijke ontwikkeling van de Waterentree) een uitstraling kan krijgen die past bij de werelderfgoedstatus.

De gemeente wil haar regiepositie bij de ontwikkeling van het entreegebied versterken. "We zijn in gesprek met een aantal eigenaren in het gebied over de aankoop van hun vastgoed", meldt de gemeente verder. Deze gesprekken hebben nog niet geleid tot overeenstemming over aankoop. Door het besluit van het college kunnen de eigenaren, zolang zij met de gemeente in gesprek zijn, niet aan derden verkopen. "Daarmee voorkomen we dat sommige partijen hun vastgoed verkopen aan derden die andere wensen/eisen hebben, waarmee de kans om een kwalitatief hoogwaardig plan te ontwikkelen wordt beperkt", zo redeneert het gemeentebestuur van Molenlanden.

Het uitgangspunt van de gemeente is dat het entreegebied gastvrij en toegankelijk moet worden en dat de ruimtelijke kwaliteit en de uitstraling aansluit bij de kwaliteit die past bij het werelderfgoed. Zodra er zekerheid is over de eigendomsstructuur van het vastgoed in de entreezone, zal samen met de direct betrokkenen gewerkt worden aan een nieuw stedenbouwkundig plan.

Het gaat overigens bij het voorkeursrecht om een tijdelijke maatregel die drie maanden geldt. De gemeenteraad moet beslissen over een bestendiging van het recht.