Onduidelijkheid over loden leidingen in scholen in Molenlanden

MOLENLANDEN • Het is niet duidelijk of er in de gemeente Molenlanden schoolgebouwen en kinderopvangen zijn waarin zich loden waterleidingen bevinden. De fractie van Progressief Molenlanden heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Er is landelijk aandacht voor de gezondheidsrisico's, vooral voor jonge kinderen, voor het drinken van water uit een drinkwaternet wat bestaat uit loden leidingen. Een op de NOS-site gepubliceerd overzicht geeft aan dat in de gemeente Molenlanden er gebouwen zijn met loden leidingen. Hierbij gaat het niet om huurwoningen, koopwoningen, bedrijfspanden en gemeentelijke gebouwen. Daarin zijn volgens het overzicht van de NOS geen loden leidingen verwerkt.

Ten aanzien van schoolgebouwen en kinderopvangen, wat juist risicovol is, geeft het overzicht geen duidelijkheid. De fractie van Progressief Molenlanden wil graag weten of de gemeente Molenlanden in beeld heeft of er in de gemeente schoolgebouwen en/of kinderopvangen zijn waarin zich loden waterleidingen bevinden.

Kinderen kunnen door lood een lager IQ ontwikkelen en volwassenen lopen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en chronische nierziekten.