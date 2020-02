In het onderzoeksrapport 'What Workers Want – Nederland' valt te lezen dat werknemers een inspraak willen hebben bij het inrichten van hun kantoor. Dit onderzoek is gedaan door Savills, wat een internationale vastgoedadviseur is. Ook toont dit rapport aan dat de werknemers graag de werkplek willen veranderen.

Om wat specifieker te zijn, 69 procent van de werknemers hebben de werkplek als veranderprioriteit nummer 1 aangegeven. Hiermee staat het met stip op de eerste positie. Het podium wordt volgemaakt door de leidinggevende en de collega's, maar deze volgen op een ruime afstand met respectievelijk 13 en 11 procent. Alsnog zijn Nederlanders binnen Europa het meest tevreden over de werkplek, alhoewel er dus zeker nog winst valt te behalen. Onder de werkplek zien wij de locatie en de reisduur, maar voornamelijk het kantoor zelf is belangrijk. Investeren in het kantoor zal dan ook het meeste effect hebben op de werknemers, zij zien dit zeker als prioriteit.

Binnen het kantoor hebben de werknemers diverse verwachtingen, maar de basisvoorzieningen zijn het belangrijkst volgens het onderzoek van Savills. Hierbij denken de medewerkers onder meer aan de temperatuur en de luchtkwaliteit, het is van belang dat dit op orde is. Daarnaast kunnen de werkgevers ook zeker scoren door gratis eten of een fitnessruimte aan te bieden in het bedrijfspand. Alhoewel de ideale werkplek niet bestaat, is het alsnog verstandig om te luisteren naar de medewerkers. Zij zijn namelijk de mensen die dag in, dag uit in het kantoor aan de slag moeten. Het kantoor moet dan ook een motiverende werking op hen hebben.

Dus als de werknemers een houten eettafel willen in de kantine dan doe je er verstandig aan om zo'n tafel aan te schaffen. Houten meubels in een kantoor is sowieso een goed idee aangezien hout een gunstig effect heeft op het binnenklimaat. Dit is gebleken uit een Finse studie, waarin wordt aangetoond dat je gezonder woont en werkt in een omgeving met veel hout. Houten meubilair, maar ook houten vloer en wanden functioneren als een buffer, maar ook als een vochtregelaar. Als er dus veel vocht in de omgeving zit, dan zal dit opgenomen worden door het hout. Hierdoor blijft de luchtvochtigheid stabiel, wat jouw werknemers zeker zullen waarderen.