Vierde plaats voor de Rotonde bij schoolschaaktoernooi

GORINCHEM • De Rotonde, school voor speciaal basisonderwijs, in Gorinchem heeft voor de eerste keer meegedaan aan het regionale schoolschaaktoernooi voor basisscholen, dat elk jaar wordt gehouden in De Til in Giessenburg.

En niet zonder succes: er werd een zeer verdienstelijke vierde plaats behaald. Een jaar voorbereiding heeft zijn vruchten afgeworpen.