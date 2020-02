VIANEN • In de Blauwe Zaal van theater Helsdingen in Vianen werd zondag weer een grote talentenshow gehouden, onder de noemer Vijfheerenlanden On Stage.

De drie meiden van Trinify wonnen zondag de eerste prijs van Vijfheerenlanden On Stage. De tweede prijs was voor Roos Hermans, derde werd Romée Ayala Alonso. De originaliteitsprijs werd gewonnen door Bed-S.

In voorbije decennia was het een feestje voor inwoners van Vianen, nu mocht iedereen uit de nieuwe fusiegemeente zich inschrijven.

Alle talenten, van jong tot oud, waren welkom: van zangers en dansers tot goochelaars en muzikanten.

Fotograaf Nico van Ganzewinkel legde de deelnemers vast op de gevoelige plaat.