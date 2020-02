Ondernemer uit Lexmond hevig ontdaan door grote politiecontrole

LEXMOND • Ondernemer Hennie Jacobs uit Lexmond werd donderdag 6 februari overvallen door een grote controle door de politie in samenwerking met de gemeente Vijfheerenlanden, de omgevingsdienst en netbeheerder Stedin.

"Dit was buiten proporties! Ik ben nog steeds helemaal van slag", vertelt Hennie een dag later. Hij heeft een recyclebedrijf voor metalen en auto's, dat gevestigd is langs de dijk. Naar eigen zeggen heeft hij nog nooit problemen gehad heeft met de politie of met welke instantie dan ook. "En dan dit! Ze waren op een gegeven moment met zestien, zeventien man en drie of vier politieauto's. We werden behandeld als criminelen. Ik moest gelijk mijn rijbewijs inleveren en meewerken, anders zou ik meegenomen worden. Het was heel massaal en het kwam agressief bij me over."

Geen verklaring

Onaangekondigd werd zijn bedrijf gecontroleerd op zo ongeveer alle illegale praktijken die maar mogelijk kunnen zijn. Hennie denkt dat iemand een tip gegeven moet hebben dat er een wietplantage aanwezig was in het pand. Anders kan hij deze inval niet verklaren.

"Ik heb het ze gevraagd, maar ze ontkenden dat. Ze hadden het over een 'gewone handhaving'. Nou, zo gewoon vond ik het niet. We zitten vlakbij het dorp. Heel Lexmond liep uit en heeft het gezien. We stonden voor schut voor het hele dorp."

Geregelde controle

Woordvoerder Marieke Kuysters van de gemeente Vijfheerenlanden legt uit dat dergelijke controles sinds ruim twee jaar geregeld plaatsvinden. Inmiddels zijn een stuk of twintig bedrijven in de gemeente Vijfheerenlanden op deze wijze gecontroleerd.

"We gaan dan naar bedrijven toe om te kijken of de organisatie op orde is. We kijken dan echt naar alles. We realiseren ons dat het best veel aandacht geeft, maar onze ervaring is dat het op deze manier het best werkt. Soms schrikken mensen ervan, maar dan leggen we uit waarom we dit doen."

Persoonlijk geraakt

Die uitleg is bij Hennie Jacobs en zijn vrouw Barbara van den Boom niet goed binnen gekomen. "Ik snap niet dat ze zoiets doen bij een hardwerkende ondernemer", vertelt Hennie. Zo'n controle kun je toch ook met drie, vier man doen en niet zo agressief? Ze vinden het heel normaal en doen het wel vaker, zeggen ze. Als dit vaker gaat gebeuren, dan doek ik mijn bedrijf op. Hier kan ik niet tegen. Het raakt me persoonlijk en mijn gezin. Ik heb vannacht amper geslapen en sta nog steeds te trillen op mijn benen. Dat is toch niet de bedoeling van zo'n inval?"

"Het is geen politie-inval geweest", benadrukt Marieke Kuysters van de gemeente. "Een inval van de politie gaat heel anders in z'n werk, geloof me."

Burgemeester Fröhlich heeft vrijdagochtend contact gehad met de vrouw van Hennie en nogmaals uitgelegd waarom dit op deze wijze gebeurd is.

Nooit meer

"Dat was de uitleg die we al wisten. Maar als dit echt normaal is geworden in deze gemeente, dan kun je beter gaan verhuizen. Ik denk dat ik nog liever door een crimineel overvallen word, dan dat ik dit nog een keer zou moeten meemaken. Ik hoop dat dit nooit meer gebeurd. Bij niemand."

Naast de emotionele schade is Hennie Jacobs ook financieel gedupeerd. Zijn bedrijf heeft een halve dag stil gelegen en hij heeft een aannemer moeten doorbetalen die bij hem in de tuin bezig was en niet verder kon gaan met zijn werk.