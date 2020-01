Plus Versteeg-Meerkerk opent Plus Kiosk

MEERKERK • Toen na de zomer het pand van de Ambachtelijke Slagerij Meerkerk naast de supermarkt van Frans Versteeg vrij kwam, hoefde hij hier niet lang over na te denken hoe deze ruimte ingevuld kon worden. Vanaf donderdag 6 februari heropent deze winkel als Plus Kiosk.

De Plus Kiosk is een mooie aanvulling op het aanbod van winkels in Meerkerk. "We zien een steeds grotere stroom van klanten bij ons postkantoor in de supermarkt. Dit geeft nog al eens problemen met de doorstroming aldaar", vertelt Frans Versteeg van Plus Meerkerk.

"Met de Plus kiosk gaan we dit oplossen. We verplaatsen onze klantenservice / postbalie naar de Plus Kiosk aangevuld met tijdschriften , boeken en een extra sortering schrijfwaren en kantoorartikelen."

Samenwerking

"Daarnaast zijn we een samenwerking aangegaan met Danielle Versluijs van Sieraadkado in Meerkerk", vervolgt Frans. "Zij gaat een prachtig aanbod van Home & Gift artikelen invullen. Voor Arie en Saskia Bot die zich online manifesteren met de verkoop van Lego, komt een grote wens uit, om hun brede aanbod van speelgoed aan te bieden in een winkel. Ook zij krijgen ruimte in de kiosk."

"De kiosk wordt dus een winkel waar je naast de dagelijkse boodschapjes en postzaken ook lekker kan struinen door het leuke verrassende aanbod. Door het verplaatsen van de klantenservice naar de kiosk komt er in de supermarkt ruimte vrij voor scan & go kassa's. Een systeem waarmee men zelfstandig kleine boodschapjes efficiënt kan afrekenen."

Win win win

"Wat mij betreft win win win-situatie", vertelt Frans Versteeg tot besluit. "Het aanbod in Meerkerk wordt door de komst van de kiosk completer en het serviceniveau in de supermarkt wordt beter, daarnaast hebben we leegstand kunnen voorkomen op de plek van de voormalige slager."

Openingstijden

De ruime openingstijden van de kiosk zullen gelijk zijn aan die van de supermarkt. Op donderdag 6 februari om 09.00 uur zal wethouder Zevenhuizen van Vijfheerenlanden de winkel feestelijk openen.