Inloopavond bij De Merwefilmers

SCHELLUINEN • De Merwefilmers verzorgen op dinsdag 4 februari een inloopavond in de voormalige kantine van vv Schelluinen aan de Sportlaan 1 in Schelluinen. Deze avond is voor iedereen die meer wil weten over filmen, montage of apparatuur. Alle kennis wordt gedeeld in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer. Het is mogelijk om meerdere kennismakingsavonden bij te wonen. Zo kan men geheel vrijblijvend bepalen of een lidmaatschap iets is.

De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en staat er een gratis kopje koffie klaar. Voor meer infromatie: www.demerwefilmers.nl.