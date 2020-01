Ladies knotten wilgen voor Leerorkest Drechtsteden

DRECHTSTEDEN/HARDINXVELD –GIESSENDAM • De dames van Ladies' Circle Alblasserwaard hebben op zaterdag 18 januari wilgen geknot voor het goede doel. De opbrengst gaat naar Stichting Leerorkest Drechtsteden.

Ieder jaar in januari gaan de Ladies wilgen knotten samen met Knotgroep Alblas. Hierbij krijgen ze hulp van de heren van Tafelronde Alblasserwaard. De opbrengst hiervan wordt geschonken aan een goed doel in de regio.

Dit keer zijn zij aan de slag gegaan in Hardinxveld-Giessendam. In totaal hebben zij samen 110 wilgen geknot. Met het harde werken heeft de Ladies' Circle 350 euro verdiend. Dit bedrag vullen zij zelf aan tot 600 euro. Als goede doel is dit keer gekozen voor Stichting Leerorkest Drechtsteden.

Leerorkest Drechtsteden staat voor een innovatieve vorm van muziekeducatie waarbij alle kinderen de kans krijgen om tijdens schooltijd een muziekinstrument te leren bespelen. Muziek maken heeft een heel positieve invloed op de algehele ontwikkeling van kinderen.