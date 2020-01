Burgemeester Fröhlich verbijsterd over 'moedwillige vernielingen'

VIANEN • Vianen beleefde de heftigste nieuwjaarsnacht ooit. In totaal gingen op diverse plekken in de stad vijftien auto's in de fik.

De kersverse burgemeester Sjors Fröhlich beleefde letterlijk zijn vuurdoop. Hij liep mee met de hulpdiensten en was dus vaak direct getuige van de onrust. "Natuurlijk had ik niet verwacht dat ik de hele dag gezellig aan de oliebollen zou zitten, maar dit had niemand kunnen voorzien."

Op sommige momenten was er sprake van een ware veldslag. De onrust gold vooral het plein rond het flatcomplex De Vijfheerenlanden in wijk De Hagen. Maar ook in de Monnikenhof was het onrustig.

"Dit ging echt alle perken te buiten. Het was totaal onacceptabel", zegt Fröhlich. 's Middags had de burgemeester al wat rondjes gereden met de BOA's. Rond acht uur 's avonds ging de eerste auto in in de hens. Ook was er op dat moment al agressie tegen hulpverleners. "Toen hebben we gelijk gezegd: dit accepteren we niet. Hier trekken we de streep. We hebben toen besloten om de ME te laten komen." I

In de nieuwjaarsnacht ging het geweld onverminderd door. Hulpdiensten werden beschoten met vuurwerk. De ME ging een grote groep van tussen de twintig en dertig jongeren te lijf met knuppels.

Geen aanhoudingen

Ondanks alle grote vernielingen zijn er tot nu toe nog geen verdachten aangehouden.

"Op het moment dat jongeren worden aangesproken, spelen ze de vermoorde onschuld. Maar de politie is de hoek nog niet om of er wordt ongeveer een bom aangestoken. Dat geldt ook voor autobranden. Er wordt simpelweg een ruitje ingetikt, vuurwerk erin en wegwezen. Pas na een paar minuten zien mensen: hé, er staat een auto in de brand. De dader is dan al lang gevlogen. Het probleem met een autobrand is dat daar helemaal geen sporen meer van overblijven. Je kunt helemaal niks onderzoeken."

Fröhlich begrijpt niet hoe jongeren, vaak nog maar heel jonge pubers, in staat zijn om moedwillig andermans spullen te vernielen.

"Ik ben zelf ook jong geweest. In Meerkerk hadden we dan de traditie van het slepen. Nummerborden kon je dan de volgende dag op het Dorpsplein ophalen. We hebben eens de Scheepjesbrug losgekoppeld en een kilometer verderop neergelegd. Maar, dat was ludiek. Ook dan kunnen er dingen gebeuren. Maar in Vianen zijn bewust auto's in de brand gestoken. Daar kan ik niet bij."

'Verontrustend'

De burgemeester noemt de toestand verontrustend. "Dit verwacht je in een grote stad, maar niet in Vianen. Het doet ook iets met het gevoel van veiligheid van inwoners. Het is nu aan ons om te kijken of we oud en nieuw op een andere manier kunnen doorbrengen met z'n allen."

Fröhlich heeft al direct contact gezocht met zijn collega Jan van Zanen van de gemeente Utrecht, die soortgelijke toestanden meemaakte in de wijk Kanaleneiland. Maar een echte oplossing heeft de burgemeester nog niet.

"Wat ik nu ga roepen over de daders is allemaal speculatie. Ik ga er vanuit dat het merendeel van de wijkbewoners dit verschrikkelijk vindt. Ik kan nu heel stoer gaan doen en pleiten voor gebiedsverboden of een vuurwerkverbod. Maar het heeft geen enkele zin als we dat niet kunnen handhaven. Daar is gewoon onvoldoende capaciteit voor. Van belang is om binnen de mogelijkheden die je hebt de juiste stappen te nemen. Daar ga ik gewoon met politie en OM over nadenken. Het is lastig om daar nu al allerlei dingen over te gaan roepen. Dat helpt niet."

De oplossing van het probleem zit volgens Fröhlich niet alleen in repressie.

"We zullen ook moeten nadenken: wat is er aan de hand in deze wijk? Daarom wil ik ook heel graag met de ouders van de jongeren gaan praten. Hoe kun je dit toestaan? Hoe kom je op het idee om een auto in de fik te steken? Waar komt dat vandaan? Mag je een jongen van 12 jaar zomaar de hele nacht z'n gang laten gaan? Ook de groepsdruk zal ongetwijfeld een rol spelen: stoer doen voor je vriendjes."