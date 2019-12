Twee kerken in Langerak verder als Gereformeerde Kerk Langerak

LANGERAK • Op 1 januari 2020 gaan de Gereformeerde kerk van Langerak (Koningskerk) en de Nederlands Gereformeerde kerk Langerak (Bethelkerk) officieel verder als Gereformeerde Kerk Langerak.

Op zondag 5 januari is de eerste kerkdienst als samenwerkingsgemeente. Iedereen is van harte welkom dit startmoment mee te vieren.

In de ochtend is er een eredienst in de Bethelkerk aan de Lekdijk 82A in Waal (Langerak). De dienst start om 09.30 uur. Voorgangers tijdens de dienst zijn dominee Hans Riemer en dominee Hans Vel Tromp. Aansluitend is er koffie, thee en limonade. In de middag is er een muzikale dienst om met elkaar God te loven en prijzen. Deze dienst start om 14.00 uur.

Na 50 jaar weer één

Op zondag 19 mei dit jaar ondertekenden de kerkbesturen van de Bethelkerk en Koningskerk een samenwerkingsovereenkomst. Na ruim vijftig jaar functioneren zij vanaf 1 januari 2020 weer als één kerkelijke gemeente. Vanaf 1 januari zijn de zondagse ochtenddiensten in de Bethelkerk en de avonddiensten in de Koningskerk. De beide huidige predikanten blijven verbonden aan de samenwerkingsgemeente.