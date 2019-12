Eerste paal voor herbouw hoofdkantoor Montapacking in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Burgemeester Dirk van der Borg slaat donderdag 19 december de eerste paal voor de herbouw van het hoofdkantoor van Montapacking in Molenaarsgraaf.

Het pand ging verloren na een grote brand in 2018. De planning is dat het pand aan de Polderweg Oost in januari 2021 in gebruik kan worden genomen.

'De eerste paal markeert het afsluiten van de nasleep van de brand in 2018. En tegelijkertijd is het de uitbreiding die we hard nodig hebben om onze groei in goede banen te leiden', laat Edwin van der Ham, directeur van Montapacking, in de uitnodiging weten.