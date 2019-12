Enorme belangstelling voor de Groene Wei in Giessenburg

GIESSENBURG • Dinsdagavond 10 december was het een drukte van belang in de Til. Er was een enorme opkomst bij de start van de verkoop van het project 'De Groene Wei' in Giessenburg.

Tot aan de deur stonden de mensen in de rij om het project te komen bekijken. Er zijn ruim 250 belangstellenden geweest voor de 12 levensloopbestendige en 4 vrijstaande woningen. Het verkoopteam van BM van Houwelingen en de medewerkers van makelaardij Overduin hebben het project nader toe kunnen lichten aan de vele geïnteresseerden.

De locatie en woningen

Aan de westkant van Giessenburg heeft een oud boerenbedrijf plaatsgemaakt voor een nieuwe ontwikkeling. Het plan wordt een eigentijds nieuwbouwproject waar duurzaamheid, ruimte, royaal wonen, rust en veiligheid samen komen. Het plan is ruim van opzet. De Groene Wei verrijst vlakbij het centrum van Giessenburg.

Het plan omvat 12 levensloopbestendige woningen, aan de achterzijde grenzend aan een mooi stukje natuur. Royale woningen met het gehele woonprogramma op de begane grond. Daarnaast komen er 4 vrijstaande woningen met vrij uitzicht op het landschap. Duurzaamheid is standaard en alle woningen worden gasloos uitgevoerd met een warmtepomp en zonnepanelen.

Naast de 12 levensloopbestendige en 4 vrijstaande woningen komt er in De Groene Wei een drielaags woonzorggebouw met huurappartementen voor bewoners met een zorgvraag. Samen vormen ze een besloten, lommerrijke woonbuurt.

Voor meer informatie: www.degroenewei-giessenburg.nl. De inschrijving sluit op donderdag 19 december 2019 om 12.00 uur.