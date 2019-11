Nieuwe bestuursleden voor ChristenUnie Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De leden van ChristenUnie Vijfheerenlanden hebben dinsdag tijdens de ledenvergadering een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter gekozen: Floris Grijzenhout en Petra Hol.

Zij volgen respectievelijk Gert Schut en Jan van Beuzekom op, die vanwege benoeming in de gemeenteraad hun bestuursfuncties hebben overgedragen, zo is te lezen op de website van de ChristenUnie Vijfheerenlanden.

Floris Grijzenhout

De nieuwe voorzitter van ChristenUnie Vijfheerenlanden is Floris Grijzenhout (27). Hij is getrouwd met Christine en trotse vader van twee kinderen. Grijzenhout woont in Leerdam en is in het dagelijks leven werkzaam als directiesecretaris bij de gemeente West Betuwe.

De nieuwe voorzitter kijkt ernaar uit om met het bestuur, de fractie en de leden bij een open bijbel mee te werken aan een hoopvolle toekomst voor Vijfheerenlanden: "Ik vind het prachtig dat God mensen wil inzetten om dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. Een bestuursfunctie bij de ChristenUnie Vijfheerenlanden hoort daar helemaal bij."

Petra Hol

De opvolger van Jan van Beuzekom is Petra Hol (41). Ze is getrouwd met John en moeder van drie kinderen. Hol woont in Hagestein en werkt daar ook: samen met haar man geven ze als derde generatie leiding aan het familiebedrijf Unicum.

Over haar motivatie om bestuurslid te worden zegt ze: "Ik ben betrokken bij de steunfractie van de ChristenUnie, omdat ik graag actief wil zijn voor de omgeving. Toen ik gevraagd werd voor de bestuursfunctie, heb ik ja gezegd, omdat het boeiend is om ook aan de bestuurlijke kant (anders dan de uitvoerende kant) bezig te zijn."