Erwtensoepactie met Kaarsjesavond voor goed doel

NIEUWPOORT • Ook dit jaar is er weer een erwtensoepactie met Kaarsjesavond georganiseerd door de Tienerclub van de Christelijke Gereformeerde Kerk Nieuwpoort.

De erwtensoep kan alleen besteld worden. Met slagersrookworst, rollade (kip en varkensfilet), beenham en grillworst (naturel en met kaas). De producten (van slager Zweistra) zijn vers en vacuüm verpakt zodat ze goed ingevroren kunnen worden. De bestelling wordt thuis gebracht op 11 december tussen 14.00 en 15.30 uur. Afhalen tussen 14.00 en 15.00 uur in het verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nieuwpoort (Hoogstraat 1 en 3). De bestellingen worden bij voorkeur contant afgerekend.

De opbrengst van de verkoop is dit jaar voor de decembermissie van de Stand By You Foundation (www.standbyyoufoundation.nl). Deze missie zal plaatsvinden in het weekend van 20 december. De Stand By You Foundation is een organisatie die als missie heeft om vluchtelingen binnen Europa te voorzien van basishulp. Dit doen zij onder andere door het uitdelen van drinkwater, voedsel en kleding en waar nodig EHBO te verlenen. In het algemeen gaan zij elke maand een weekend op missie. Sinds mei 2017 gaan deze missies naar de 'Jungle van Duinkerke'. Hier leven Syriërs, Iraniërs, Irakezen, Koerden, Afrikanen, Afghanen en Pakistanen. Mannen, vrouwen en kinderen. Ze wonen in tenten of onder afdekzeilen en hebben geen toegang tot een wc of douche. Voor de decembermissie is geld nodig om voedsel, drinken, benzine voor de generator en EHBO artikelen te kunnen kopen.

Wie een gift wil geven of spullen wil doneren, kan contact opnemen met Annerieke van Vianen (anneriekevanvianen@hotmail.com of 06-46687159). Bestellingen kunnen tot uiterlijk maandag 9 december (voor 10.00 uur) doorgegeven worden aan Barbera Kaai (kaai@solcon.nl of app of bel 06-49782869).