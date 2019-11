Kaarsje aansteken in Noordeloos voor overledenen

NOORDELOOS • Zondag 24 november wordt in de kerkelijke traditie de laatste zondag van het kerkelijk jaar genoemd. Op die zondag staan veel protestantse kerken stil bij wie overleden zijn. Dat gebeurt ook in de Ontmoetingskerk aan de M.J. Veder van Hobokenstraat 15e te Noordeloos.

In de avonddienst op die zondag worden de namen genoemd van gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In die dienst is ook altijd gelegenheid om andere geliefden te gedenken van binnen en buiten de kerkelijke gemeente. Dat gedenken kan door het aansteken van een kaarsje en/of door het laten noemen van een naam.

"We ervaren elk jaar weer dat er veel verdriet voelbaar is in deze dienst", weet dominee Annette Driebergen, die dan voorgaat. "Tegelijk is het altijd bijzonder om in verbondenheid samen te zijn, te zingen, te bidden en te luisteren naar woorden van troost en bemoediging, die ons worden aangereikt vanuit de Bijbel. Wie gelegenheid zoekt om in een kerkelijke gemeenschap te gedenken, is van harte welkom."

Thema van de dienst is: Ruimte voor verdriet. De avonddienst in de Ontmoetingskerk begint om 18.30 uur.