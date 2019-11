Spannende Sinterklaasintocht in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Het was zaterdag spannend of het Sinterklaasfeest in Hoogblokland door kon gaan. Er waren twee boeven die het Sinterklaasfeest niet leuk vinden en probeerden het te voorkomen.

Heel de week was dit te volgen via Facebook. Het leek opgelost te zijn, maar ze hadden een bom geplaatst bij de cadeautjes. Tijdens de voorstelling 'De brief van Sinterklaas' in dorpshuis Den Hoek moest de bom ontmanteld worden. Super spannend, zoals op de foto's te zien is.

Gelukkig is het allemaal goed gekomen en kon er gefeest worden en was er voor de kinderen uiteraard een cadeautje.