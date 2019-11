Milieudeskundige Martine Vonk overleden

HOUTEN/GOUDRIAAN • Milieudeskundige Martine Vonk is donderdag op 45-jarige overleden aan de gevolgen van uitgezaaide borstkanker. Vonk was van 2010 tot 2015 actief voor de ChristenUnie in Vianen. De laatste jaren van haar leven woonde ze met haar man en dochter in Houten.

Martine Vonk, geboren in Goudriaan, promoveerde in 2011 op het proefschrift 'Sustainability and Quality of Life'. Ze was daarna actief als lector Ethiek en Technologie bij Saxion in Deventer/Enschede. Daar hield ze zich bezig met de vraag wat de impact is van technologie op mens en samenleving. Ze schreef en sprak regelmatig over thema's die raken aan kwaliteit van leven, duurzaamheid en waarden.

In 2016 kreeg ze de diagnose 'uitgezaaide borstkanker'. Ze onderging verschillende chemo-behandelingen. Ondanks haar ziekte zette ze zich met de energie die ze nog in zich had in voor familie, vrienden en vrijwilligerswerk. Ze had zorg en aandacht voor prostituees in Utrecht via El Roi, verzorgde een Alphacursus in de PI in Nieuwegein en gaf taalles aan een Syrische vrouw via Vluchtenlingenwerk. Daarnaast was ze bestuurslid van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie.

"Martine zal in mijn herinnering blijven als een eerlijk, betrokken en optimistische vrouw", zegt Tirtsa Kamstra, vier lang fractievoorzitter van de ChristenUnie in Vianen en sinds dit jaar wethouder namens die partij in de fusiegemeente Vijfheerenlanden. "Ze was een vrouw met het hart op de goede plaats. Gedreven om iedereen een groter bewustzijn te geven voor Gods schepping en hoe wij daarmee omgaan."

Martine heeft zich volgens Tirtsa altijd ingezet om duurzaamheid een prominentere plek in onze samenleving te geven. "Binnen de ChristenUnie heeft zij binnen de lokale (Viaanse) politiek tot en met de landelijke politiek op dit gebied een zeer belangrijke bijdrage geleverd. Haar inzet voor de Christelijke politiek, haar liefde voor de natuur en haar vertrouwen in God zijn echt zaken die ik in haar heb bewonderd."