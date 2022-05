Verdachte schietincident Alblasserdam mailt aan RTL Boulevard: ‘Moord in Vlissingen was om wapen te testen’

ALBLASSERDAM • De 38-jarige inwoner van Oud-Alblas die ervan wordt verdacht twee mensen doodgeschoten te hebben op een zorgboerderij in Alblasserdam, heeft vlak voor het schietincident een mail met uitleg gestuurd aan RTL Boulevard.

In het bericht kondigde hij de schietpartij niet aan, maar schrijft hij wel over wat er in zijn hoofd omging. ‘Er staat een opsomming in van vele frustraties en haat, gepaard met enkele gruwelijke foto’s van de doodgeschoten Johan Quist (60) uit Vlissingen’, meldt RTL Boulevard.

De politie trof dit slachtoffer op woensdag 4 mei dood aan in zijn zaak in het centrum van Vlissingen. Ook staan er details in de mail die alleen de schutter kan weten. ‘Volgens S. was Quist een willekeurig slachtoffer. Hij ontmoette hem via een chatroom voor homo’s. Hij vermoordde hem om zijn wapen te testen en zijn haat te uiten aan een persoon van wie de naam om privacyredenen niet genoemd wordt in dit artikel. Het wapen zou gekocht zijn via Telegram.’

Andere landen

In de mail aan RTL Boulevard schrijft S. volgens de commerciële omroep over zijn psychische problemen en dat hij zich heeft geprobeerd te laten opnemen in een kliniek: “Vijf jaar vertel ik huisartsen en GGZ over mijn obsessie om een vuurwapen aan te schaffen. Ik ben hiervoor in andere landen wezen zoeken maar heb nooit een stap durven zetten. Tot een paar weken geleden”, aldus S..

Ook beweert hij dat hij de afgelopen vijf maanden vijf keer probeerde zelfmoord te plegen. “Een eerdere zelfmoordpoging was vanwege een zorgboerderij. Nooit heeft iemand wat van zich laten horen”, aldus S..

Onaangenaam verrast

Volgens de verdachte liep hij al vanaf zijn twaalfde rond met zelfmoordgedachten en kreeg hij op zijn zestiende moordgedachten. De advocaat van S. laat aan RTL Boulevard weten letterlijk en figuurlijk onaangenaam verrast te zijn door dit nieuws. ‘Hij wil, alleen al vanwege de opgelegde beperkingen ten aanzien van zijn cliënt, en vooral in het belang van zijn cliënt, nog geen nader commentaar geven.’